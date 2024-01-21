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Gebze'de işe gitmek için evinden çıkan kişi saldırıya uğradı - Son Dakika
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Gebze'de işe gitmek için evinden çıkan kişi saldırıya uğradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ümit Temek isimli bir kişi, evinden çıktıktan sonra otomobiline binen bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin Temek'in evinin önünde 40 dakika beklediği ve bir şüphelinin araca bindiği anlar yer aldı. Temek, saldırı sonucunda yaralandı ve polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gebze\'de işe gitmek için evinden çıkan kişi saldırıya uğradı
21.01.2024 - 11:16,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan Ümit Temek, otomobiline binen bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 3 şüphelinin ticari taksi ile geldikleri Temek'in evinin önünde 40 dakika beklediği, etrafı gözetledikleri ve bir şüphelinin ise Ümit Temek'in aracına bindiği anlar yer aldı.

Olay, 19 Ocak'ta Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Ümit Temek'in (36) otomobilinin önü tanımadığı kişiler tarafından kesildi. İddiaya göre, şüphelilerden biri otomobile binerek Temek'i sopayla darp etti. Ardından şahıslar olay yerinden kaçtı. Darp neticesinde yaralanan Temek, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin 3 kişi olduğu, ticari taksi ile olay yerine geldikleri, 2 şahsın etrafı gözetlerken, diğerinin ise Temek'i darp ettiği iddia edildi.

40 dakika boyunca beklemişler

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir ticari taksinin saat 07.50'de Ümit Temek'in otomobilinin önüne park edildiği, şahısların etrafı kontrol ettiği ve Ümit Temek'i bekledikleri görüldü. Temek'in aracına binerek ilerlediğini gören şüphelilerin, otomobilin önünü kestiği ve bir kişinin araca bindiği anlar görüntüde yer aldı. Bir süre sonra Temek'in araçtan kaçarak sitenin önüne geldiği, şüphelilerin ise bir süre bekledikten sonra taksi ile gittiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

"Arabama binen kişi beni çivili sopayla dövdü"

Başından geçenleri anlatan Ümit Temek, "Her gün saat 07.50'de işe giderdim ancak olay günü saat 08.20'de evden çıkarak otomobile doğru ilerledim. Aracımın önünde önünde ve etrafında birilerinin dolandığını gördüm. Aracıma binip ilerledikten sonra ticari taksiden 2 kişi indi. Bir şey sormak için biri beni durdurdu ve arabama bindi. Arabama binen kişi çivili sopayla beni dövdü. Yüzüm kanadı. Darbelerden kurtulmak için araçtan atladım. Beni tutmaya çalışan diğer kişiden zor kurtuldum. Kameradan baktığımızda şüphelilerin aracın önünde bir şeyler yaptığını tespit ettik. Karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

"Pusu kuruldu"

Kendisine pusu kurulduğunu söyleyen Temek, "Pusu kuracak kadar kim bunu cesaret etti. Polisi aradığım ve taksinin plakasını söylediğim sırada birisi, 'Ben taksiciyim benim ne günahım var' dedi. Ancak kamera kaydına baktığımızda pusuya yatmış bir kişinin taksici ile sohbet ettiğini ve yaklaşık 50 dakika kadar beni beklediklerini gördük. Taksicinin de işin içindeymiş. Polis ekipleri taksinin ruhsat sahibine ulaştı. Ruhsat sahibi taksiyi kiraya verdiğini söylüyor. 6-7 kez şahıs kafama vurdu. Kafamda delik ve yarık var. Ayaklarıma da sopayla vurdu" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de işe gitmek için evinden çıkan kişi saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebze'de işe gitmek için evinden çıkan kişi saldırıya uğradı - Son Dakika
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