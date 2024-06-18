Gebze'de korkutan fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan fabrika alevlere teslim oldu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler söndürme çalışmalarına deva ediyor.
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