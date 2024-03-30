Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün dengesini kaybetmesi neticesinde devrilen motosiklette bulunan yolcu yaralandı.
Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Yağmur İ'nin dengesini kaybetmesi neticesinde 41 AST 249 plakalı motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.D. kafasını yere çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.D. hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.D'yi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de motosiklet kazası: Yolcu yaralandı - Son Dakika
Hatay'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında alev alan bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 Karayolu'nda seyir halinde olan bir tırın kupası alev aldı. Sürücü kendini dışarıya atarak yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında, LPG dolumu esnasında alev alan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek istasyona sıçramasını engelledi. Yaralılar ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahur vakti gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda, Kütahya Merkez ilçesinde O.K ve S.Ç. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bir iş yerinin önünde hayasızca hareketlerde bulunan A.Y. (42), emniyet görevlileri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda A.Y'nin 28 suç kaydı olduğu belirlendi. A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Bursa'da freni patlayan azot yüklü tanker, viraja geldiği sırada şarampole devrildi ve patladı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker, viraja geldiği esnada şarampole devrildi. Devrilmenin ardından patlama meydana gelirken, kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve alevler kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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