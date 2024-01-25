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Kocaeli'de Müstehcen Paylaşım Yapan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Müstehcen Paylaşım Yapan Kadın Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri, yapılan ihbar sonucunda E.N.S. isimli kadının sosyal medya hesabından müstehcen yayın yaptığını tespit etti. Kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Kocaeli\'de Müstehcen Paylaşım Yapan Kadın Gözaltına Alındı
25.01.2024 - 21:03,  Güncelleme: 21:09
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medyadan müstehcen paylaşım yapan kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerine yapılan ihbar sebebiyle yapılan çalışmalarda Gebze ilçesinde E.N.S. (21) isimli kadının sosyal medya hesabından müstehcen yayın yaptığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı adres tespiti sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kadın gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gebze, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Müstehcen Paylaşım Yapan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Müstehcen Paylaşım Yapan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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