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Gebze'de Otobüs Şoförü Kadını Tartakladı - Son Dakika
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Gebze'de Otobüs Şoförü Kadını Tartakladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın, otobüs şoförü tarafından tartaklanarak otobüsten indirildi. Şoför, yanlış anlaşıldığını ve özür dilediğini söyledi.

Gebze\'de Otobüs Şoförü Kadını Tartakladı
17.12.2023 - 13:34,  Güncelleme: 13:46
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 dakika bekleme süresi sebebiyle çıkan tartışmada bir kadın, şoför tarafından tartaklanarak otobüsten indirilmişti. Yanlış anlaşıldığını ve özür dilediğini söyleyen otobüs şoförü, "Onunla uzlaşma ve arayı bulma taraftarıyım. Kendisine kötü bir davranışta bulunma ve canını yakma gibi bir niyetim asla yoktu. Kendisinden bin kere özür diliyorum" dedi.

Olay, 12 Haziran 2023 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için Gebze'de özel halk otobüsüne binen Sibel Ağgül, bir durak sonra aracın durduğunu fark etti. Sebebini sorduğunda şoför Emrah Canyiğit, kural gereği 3 dakika beklemesi gerektiğini söyledi. İşe geç kaldığını söyleyen kadın, sürekli 551 numaralı otobüste aynı sorunun yaşandığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Şoför ile kadın arasında çıkan tartışmada Emrah Canyiğit, kadını araçtan indirmeye çalıştı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından şoför Emrah Canyiğit, kadını tartaklayarak otobüsten aşağıya indirdi. Yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle yatıştırılan olay, polisin bölgeye gelmesiyle son buldu. Sibel Ağgül Emrah Canyiğit hakkında şikayetçi oldu. 12 Haziran'da olan olaya ait görüntüler ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Sosyal medyada da yayılan görüntüler tepki topladı.

"Ben gasp ediyormuşum gibi görünmüş, halbuki öyle bir şey yok"

Olay gününü anlatan Emrah Canyiğit, "Saat 08.20 sırlarında durağa yanaştım, yolcularımdan nazikçe 3 dakika beklemelerini rica ettim. Sağ olsunlar bazı yolcularımız kabul etti. Bir yolcumuz avukat olduğunu ve duruşması olduğunu söyledi. Bende onu öndeki araca aktarma yapabileceğimi söyledim. Kabul etti ve indi. O esnada hanımefendinin biri 'Benim de acelem var' dedi. Bende 'İsterseniz öndeki araca binebilirsiniz' dedim. O da '551 ve 552'inci hattın her zamanki hareketleri, şerefsizler' gibi hakaretlerde bulundu. 'Böyle bir sıkıntınız varsa, gerekli mevkilere şikayetlerde bulunabilirsiniz. Ben şoförüm' dedim. O esnada hanımefendi inmek üzereyken hala daha hakaret üzerine hakaret yağdırdı. Bende 'Sizinle bu şekilde yolculuk gerçekleştiremem, inmenizi istiyorum. Bu davranışınızdan dolayı sizi götürmek istemiyorum' dedim. Kendisi de 'Beni indiremezsin, sen götüreceksiniz. Ben 3 dakika beklemem' dedi. El temasında bulunma niyetim yoktu aslında, o refleksle ve bana yaklaşımından dolayı sadece koluna yaklaşır şekilde 'İner misiniz?' dedim. Hanımefendi suratıma vurma esnasındayken, bende kolunu tuttum ve bir şekilde indirmeye çalıştım. İndirirken de 'Benim annem bu yaşıma kadar vurmamış, siz ne hakla bana vurmaya çalışıyorsunuz?' dedim. 'Polis' diye bağırdı. Bende 'Polis gelebilir' dedim. Hanımefendi çantasından biber gazı çıkarttı, ben öyle tahmin ettim. 'Elindeki şeyi alayım' dedim. Elindeki de telefonmuş. Ben gasp ediyormuşum gibi görünmüş. Halbuki öyle bir şey yok. Telefonunu mütevazi bir şekilde aldım. Polislere teslim ettim, polisler de araçtaki yolcuların ifadelerine başvurdu. Yolcularda 'Şoförün herhangi bir şikayeti yoktur, hanımefendi şoförün çok üzerine gelip, kışkırttığı için şoför dayanamayıp indirmek istedi' dedi. Olay bundan ibaret. Ben adalete güveniyorum. Esnaf olarak yolculara hizmet etmekteyiz. Bazılarımız stresli çalışıyor, bazılarımız sabah 05.00'de kalkıyor. 18 saat direksiyon sallıyoruz. İnsanların saygılarını bozmamasını rica ediyorum" dedi.

"Kendisinden bin kere özür diliyorum"

Özür dilediğini söyleyen Emrah Canyiğit, "Yanlış anladığından dolayı hanımefendiyle uzlaşmak ve özür dilemek istiyorum. Kendisi adliyede çalıştığını söyledi. Ben kendisinden de özür diledim. Onunla uzlaşma ve arayı bulma taraftarıyım. Kendisine kötü bir davranışta bulunma ve canını yakma gibi bir niyetim asla yoktu. Kendisinden bin kere özür diliyorum. Kadına şiddete karşıyım. Asla öyle bir şey yapmam" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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