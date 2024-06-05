Gebze'de Otoparkta Otobüs Yangını ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gebze'de Otoparkta Otobüs Yangını ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir otoparkta çıkan yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi. Aynı saatlerde ilçedeki geri dönüşüm tesisinde de yangın çıktı. Polis her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.

05.06.2024 19:08
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otoparkta bulunan otobüs alev aldı. Yangında 3 otobüs küle dönerken, aynı saatlerde geri dönüşüm tesisinde de yangın çıktı.

Yangın, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi Eşref Bitlis Parkı yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple otoparkta bulunan otobüs yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer otobüslere de sıçradı. Alev alev yanan otobüsleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri uzun uğraşlar neticesinde söndürdü. Meydana gelen yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

Aynı saatlerde ilçedeki geri dönüşüm tesisinde de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Polis, her iki yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de Otoparkta Otobüs Yangını ve Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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