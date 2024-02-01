 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de P&G Fabrikasında Rehine Krizi: İsrail Saldırılarını Protesto Eden Şüphelinin Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gebze'de P&G Fabrikasında Rehine Krizi: İsrail Saldırılarını Protesto Eden Şüphelinin Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Gebze\'de P&G Fabrikasında Rehine Krizi: İsrail Saldırılarını Protesto Eden Şüphelinin Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında yaşanan rehine krizi sırasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilen şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı. Şüphelinin elinde tabanca bulunurken, üzerinde 'Gazze için ya musalla ya ölüm' yazısı yer alıyor.

01.02.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G fabrikasında rehine krizi sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilen şahsın fotoğrafı ortaya çıktı. Üzerinde bomba olduğunu öne süren şüphelinin, "Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görüldü.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli uluslararası fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şüpheli, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Şüphelinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi. Öte yandan, şüphelinin fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocaeli, İsrail, Gazze, Gebze, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de P&G Fabrikasında Rehine Krizi: İsrail Saldırılarını Protesto Eden Şüphelinin Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 19:13:15. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze'de P&G Fabrikasında Rehine Krizi: İsrail Saldırılarını Protesto Eden Şüphelinin Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement