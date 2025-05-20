Gebze'de palet deposunda yangın paniği

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binlerce ahşap paletin bulunduğu açık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 00.20 sıralarında Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir palet deposunun açık alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında binlerce ahşap palet alevlere teslim oldu. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.