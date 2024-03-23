Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 527 Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören komşular hortumla alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'deki Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ, amatör kameraya yansıdı. Bölgede etkisini sürdüren yağış, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Uzungeçit beldesinde aşırı yağışlar sonrası çığ meydana geldi. Yüksek rakımlı bölgeden belde merkezine düşen çığ amatör kameraya yansıdı.
Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların liderinin sorgulandığı görüntüler ortaya çıktı. Tacikistan'dan gelen diğer göçmenlerle birlikte bir pansiyonda yaşadıklarını söyleyen saldırgan, "İş bulamadım. Abdula bana para karşılığında insanları öldürmeyi teklif etti. Silahları onlar getirdi. Telegram üzerinden para aldık. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi. Bir diğer saldırgan ise kendilerine 5 bin 400 dolar ödül söz verildiğini itiraf etti.
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Ankara'da bir EGO otobüs şoförü, tartıştığı motosiklet sürücüsü kadının üzerine muştayla yürüdü. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli, daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunan C.B. isimli bir kişi çıktı.
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya büyükler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul Fatih Cami avlusunda bir adam, sigara içen kadınlara 'Neden oruç tutmuyorsunuz' dedikten sonra hakaret etti. Kadınlar, uğradıkları hakarete karşılık vererek adama saldırdı. Polis ekipleri müdahale etti ve adamı yakaladı.
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