Gebze'deki Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Gebze'deki Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Gebze\'deki Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

23.03.2024 19:21  Güncelleme: 19:23
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 527 Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören komşular hortumla alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'deki Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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