Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nda Kontrolden Çıkan Tır Karşı Şeride Uçtu

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Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır, 3 metre yükseklikten karşı şeride uçtu. Refüjde asılı kalan dorsenin parçaları yola savrulurken, kaza sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Selami Tekdur (60) idaresindeki 34 ZJ 1065 plakalı tır, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride uçtu. Arkasında çift dorse takılı bulunan tır, refüjde yaklaşık 3 metre yüksekte ters şekilde askıda kaldı. Tırın arkasında bulunan çift dorse ise karşı şeride savruldu. Dorselerin parçalarının savrulduğu yolda o sırada araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Tır sürücüsü Selami Tekdur, ters dönüp askıda kalan tırın içinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü, araçtan diğer araç sürücülerinin yardımı ile çıktı.

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, İstanbul istikametinde ise iki şeritten sağlanabiliyor. Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş önlem alırken, aracı yoldan kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA