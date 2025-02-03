Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı - Son Dakika
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Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ve 100 bin lira çalındı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, dükkanın alarmının çalması üzerine harekete geçen özel güvenlik ve polis ekipleri, kimliği belirsiz şüpheliyi aramaya başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

03.02.2025 08:52
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ADANA'da bir şüpheli, kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin lira çalarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.

Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gece girdiği AVM\'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı - Son Dakika

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