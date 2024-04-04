Gece kulübü yangınında hayatını kaybeden Barış Güngör Batman'da toprağa verildi - Son Dakika
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Gece kulübü yangınında hayatını kaybeden Barış Güngör Batman'da toprağa verildi

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Beşiktaş'ta çıkan gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Barış Güngör'ün cenazesi, memleketi Batman'da defnedildi. Güngör'ün kısa süre önce askerden geldiği ve İstanbul'da çalışmak için bulunduğu belirtildi.

04.04.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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Gece kulübü yangınında hayatını kaybeden Barış Güngör Batman'da toprağa verildi

BATMAN - İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Barış Güngör'ün cenazesi, memleketi Batman'da toprağa verildi.

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenlerden Barış Güngör'ün cenazesi, yakınları tarafından memleketi Batman'a getirildi. 21 yaşındaki Güngör'ün cenazesi, Batman Asri Mezarlık'ta okunan dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Barış Güngör'ün kısa süre önce askerden geldiği, bir süre memleketinde kaldıktan sonra çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gece kulübü yangınında hayatını kaybeden Barış Güngör Batman'da toprağa verildi - Son Dakika

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