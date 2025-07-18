Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı

Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
18.07.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan 24 yaşındaki Rachel Marie Warner, Miami'de bir gece kulübünde tanıştığı bir adamı uyuşturup 18 bin dolar değerindeki Rolex saatini çaldı. Otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Warner'ın otelden yalınayak kaçtığı görülüyor. Daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlenen Warner, polis tarafından tutuklandı.

ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan 24 yaşındaki Rachel Marie Warner, tatil için gittiği Miami'de gece kulübünde tanıştığı bir adamı uyuşturup lüks Rolex saatini çalmakla suçlanıyor. Warner'ın otelden yalınayak kaçtığı anlar otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Mayıs'ta Miami'nin Brickell bölgesindeki lüks East Hotel'de yaşandı. Warner, akşam saatlerinde "Sugar" adlı popüler bir çatı katı barında bir adamla tanıştı. Birlikte otelin yolunu tutan ikili, odada içki içti. Ancak adamın ifadesine göre, Warner'ın hazırladığı içkiyi tükettikten sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Sabah uyandığında ise, hem Warner'ın hem de 18 bin dolar değerindeki Rolex saatinin kayıp olduğunu fark etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Warner, otel koridorunda ayakkabılarını eline almış halde koşarken görülüyor. Kısa süre sonra başka bir kamera, sokakta ayakkabılarını tekrar giymiş halde uzaklaştığını kaydetti. Şikayet üzerine Warner, aynı gün polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yapılan soruşturma, Warner'ın daha önce de benzer yöntemlerle en az iki erkeği daha hedef aldığını ortaya koydu. Mart ayında bir adam, Warner'ı evine davet ettiğini ve kısa süreliğine banyoya gittiğinde kasasındaki Rolex saatinin çalındığını bildirdi. Bir başka olay ise yılbaşı gecesi yaşandı. Warner ile eğlenen bir adam, sabah uyandığında 60 bin dolardan fazla değerindeki mücevher, saat ve nakit parasının kaybolduğunu belirtti.

Polis, Warner'ın telefonunda yaptığı incelemede dikkat çekici mesajlara ulaştı. Bunlardan birinde "Ona tüm damlaları verdim ama hâlâ uyumadı" yazdığı belirtildi. Bu mesajın, kurbanların içkilerine uyuşturucu madde katıldığına dair bir delil olduğu düşünülüyor. Ayrıca Warner'ın çantasında bulunan iki göz damlası şişesindeki sıvının, klasik göz damlasından farklı olarak beyaz renkte olduğu ve uyuşturucu madde içerdiği şüphesiyle incelendiği aktarıldı.

Rachel Warner hakkında; saldırıyla birlikte hırsızlık, yüksek değerli eşya hırsızlığı ve kontrollü madde bulundurma suçlarından dava açıldı. Warner, şu anda Miami-Dade Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor ve kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmiyor. Polis, Warner'ın olayları tek başına mı yoksa bir suç çetesiyle birlikte mi gerçekleştirdiğini araştırıyor.

Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi "Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
18:27
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
18:16
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı
Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
18:10
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
17:54
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
17:54
İtalyanlar duyurdu Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:48
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 14:14:21. #7.13#
SON DAKİKA: Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.