Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı - Son Dakika
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Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı

Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı

39 yaşındaki bir kadın, 15 yıllık evliliğinde büyük bir şok yaşadı. İki çocuk annesi kadın, eşini 'en sevdiği kuzeni' olan 36 yaşındaki kadınla çırılçıplak bir halde sevişirken yakaladı. Kadın, yaşadığı bu travmayı sosyal medya platformu Reddit'te paylaştı. Olayın ardından kullanıcılardan kadına, derhal boşanma avukatıyla görüşmesi gerektiği yönünde destek mesajları yağdı. Ne kocası ne de kuzeni yaşananlar hakkında tek kelime etmedi.

07.11.2024 09:50
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15 yıllık evliliğinde büyük bir şok yaşayan 39 yaşındaki kadın, sosyal medya platformu Reddit'te yaşadığı travmatik olayı anlattı.

İki çocuk annesi kadın, mutlu bir evliliği olduğunu düşünürken bir gece yaşadıklarıyla hayatının altüst olduğunu söyledi. Kadın, 42 yaşındaki eşini bugüne kadar hep sadık ve güvenilir biri olarak tanıdığını belirtti.

Olay, eşinin "en sevdiği kuzeni" olarak bilinen 36 yaşındaki kadının evlerinde misafir kaldığı dönemde yaşandı. Gece geç saatlerde uyanan kadın, yanında göremediği eşini aramak için alt kata indi. Önce mutfağa yönelen kadın, misafir odasından gelen sesler üzerine odaya girdiğinde şok oldu.

Kadın, misafir odasına girdiğinde kocasını kuzeniyle çırılçıplak bir halde sevişirken yakaladı. Gördükleri karşısında donup kalan kadın, 15 yıllık evliliğinin bir yalan olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Olayın en çarpıcı yanı ise, kocası ile kuzeninin çocukluklarından beri "çok yakın" oldukları bilgisiydi. Aile üyeleri tarafından da bilinen bu yakınlığın, şimdi bambaşka bir anlam kazandığı ortaya çıktı.

Yaşadığı travmayı sosyal medyada paylaşan kadına, kullanıcılardan destek mesajları yağdı. Birçok kişi derhal boşanma avukatıyla görüşmesi gerektiğini söylerken, bazıları da bu ilişkinin çocukluktan beri sürmüş olabileceği yorumunda bulundu.

Skandal olayın ardından ne kocası ne de kuzeni yaşananlar hakkında tek kelime etmedi. Evdeki gergin havadan bunalan kadın, hayatının en zor dönemini yaşadığını ve ne yapacağını bilemediğini belirtti.

Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı

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Son Dakika 3.Sayfa Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ray Malifalitiko:
    Habermi bu 50 3 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bunun haber değeri nedir anlayamadım 11 2 Yanıtla
  • U S:
    Allahim sana sabir ver, dünyam batti üzüldüm napcam simdi? Hergün biri birini aldatiyor, ne yani bu simdi bizim icin cok ilginc bir haber mi? Anlayamadim, kafaniz mi iyi sizin? Yoksa ben mi anlamiyorum habercilikten. Sizinle meslektas olduguma utaniyorum 5 1 Yanıtla
  • Buğrahan Çakmak:
    bu uygulamanın saçma sapan haberlerinden bıktım artık son dakika uygulaması benim için bitmiştir. silin kurtulun arkadaş bu haberlerden niye telefonunuzda durdurup boşa kalabalık yapıyorsunuz ki 5 1 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Yapacaginiz haberin mk 4 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Vay vay vay goççum benim 1 2 Yanıtla
  • Salim Boz:
    Gaiba haberleri tiktk dan topluyorlar 1 1 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    bu tür şeyleri milete aşılamaya mı çalışıyorsunuz amacınız nedir adam gibi haber yapın 2 0 Yanıtla
  • Metin Kılıç:
    Hindistan mı? 0 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bravo 0 0 Yanıtla
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