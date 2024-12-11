Gelibolu'da 33 Şüpheli Yakalandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aranması bulunan 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son 1 aylık aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda yaralama, uyuşturucu, dolandırıcılık, silahla tehdit ve hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunan 33 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 24 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE