Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde atıl vaziyette bulunan 2 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Olay sabah saatlerinde Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Atıl vaziyetteki 2 katlı binanın bir bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binanın çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Gelibolu Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Gelibolu'da Atıl Bina Çöktü - Son Dakika
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