Gelibolu\'da Atıl Bina Çöktü

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde atıl vaziyette bulunan 2 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Olay sabah saatlerinde Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Atıl vaziyetteki 2 katlı binanın bir bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binanın çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Gelibolu Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - ÇANAKKALE