Gelin ve damat evde ölü bulundu, düğün evi cenaze evi oldu

Burdur'un Çavdır ilçesinde düğünleri olacağı gün evlerinde ölü bulunan çiftin evi taziye evine döndü. Çiftin düğünün evin önünde olacağı ve çadırlarda misafirlerin ağırlanacağı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken ölüm nedenleri yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi. Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Düğün evine taziyeye geldiler

Öte yandan, çiftin düğünün yapılacağı evde düğün için yapılan hazırlıklar görüntülenirken düğün evi, taziye evine döndü. Çiftin düğünü için gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden çiftin ailelerine taziyede bulundu. Düğün için hazırlanan ve üzücü olay ile taziyeye gelen Oğuz Çelik, "Dün burada kına merasimi başladı. Bugün düğüne gelecektik ama maalesef genç çiftin cenazesine geldik. Çok acı bir olay. Severek evlendiler ve severek de toprağa vereceğiz" dedi.

Mehmet Çelik ise bugün düğün merasimin olduğunu hatırlatarak, "Çok üzücü bir haber. Genç çiftimiz maalesef üzücü bir olayla vefat ettiler. Herkesin başı sağ olsun" şeklinde konuştu. - BURDUR