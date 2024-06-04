Gemide yangın çıktı, 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Gemide yangın çıktı, 4 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir gemide çıkan yangında 2 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan mahsur kalan işçilerin yanı sıra dumandan etkilenen 4 işçi de hastaneye kaldırıldı. Yangın, gemide çalışan işçiler tarafından söndürüldü ancak 2 işçi yangın sırasında mahsur kaldı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

04.06.2024 12:51
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Gemide yangın çıktı, 4 işçi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yangının çıktığı gemide 2 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sepetlınar Mahallesi'ndeki Serbest Bölge'de "TRONDERBAS TR-500-ND" isimli gemide denize indirildikten sonra yangın çıktı. Bu sırada gemide çalışma yapan işçiler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürdü ancak işçilerden 2'si mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gemiden indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölge'de geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, 2 gemi çalışanının mahsur kaldığının öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi hastaneye sevk edilmiştir" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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