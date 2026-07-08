14 yıllık davaya Yargıtay son noktayı koydu - Son Dakika
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14 yıllık davaya Yargıtay son noktayı koydu

14 yıllık davaya Yargıtay son noktayı koydu
08.07.2026 11:45  Güncelleme: 11:53
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Bursa Gemlik'te 2012'de başlayan hukuk mücadelesi sonuçlandı. Yargıtay kararıyla 750 milyon lira değerindeki 60 dönümlük depolama imarlı arsa yeniden Gemlik Belediyesi mülkiyetine geçti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2012 yılında depolama imarlı arsaların satışına karşı başlatılan hukuk mücadelesi, Yargıtay'ın son kararıyla sonuçlandı. Yaklaşık 14 yıldır süren davalar sonunda milyonluk taşınmazlar yeniden Gemlik Belediyesi mülkiyetine geçti.

Dönemin MHP Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu, yaptığı açıklamada Yargıtay'ın son kararıyla birlikte yaklaşık 750 milyon lira değerindeki kamu varlığının belediye mülkiyetine kazandırıldığını duyurdu. Durdu, "Geçmişte alınan encümen kararları iptal edildi, usulsüz tesciller kaldırıldı ve taşınmazlar yeniden belediye adına tescil edildi" dedi.

60 dönümlük arazi geri kazanıldı

Özel firmalar adına kayıtlı bulunan 18 bin 500 metrekarelik depolama imarlı arsa ile ilgili davanın da Yargıtay tarafından karara bağlandığını aktaran Durdu, yüksek mahkemenin yerel mahkemenin verdiği tescil iptali ve belediye adına tescil kararını onadığını ifade etti. Böylece toplamda 60 dönümlük depolama imarlı arazinin tamamı yeniden Gemlik Belediyesi mülkiyetine geçti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Yargıtay, Hukuk, Bursa, Emlak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yıllık davaya Yargıtay son noktayı koydu - Son Dakika

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