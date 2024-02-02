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Gemlik'te kaza: Genç kız yaralandı

Gemlik\'te kaza: Genç kız yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana gelen kazada, SUV tarzı aracın çarptığı genç kızlardan biri yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonucunda genç kızın bacağına platin takıldı ve tedavi süreci başladı. Plakası tespit edilen araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

02.02.2024 15:14
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana gelen kazada, SUV tarzı aracın çarptığı genç kızlardan biri yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Aracın, dönüş yaparken, yolun karşısına geçmek isteyen ve öğrenci oldukları öğrenilen iki kıza çarptığı, güvenli kameralarınca da görüldü. Kızlardan biri yaralanırken, diğeri yara almadan kurtuldu.

Talihsiz genç kızın bacağına platin takıldı

Çarpmanın etkisi ile genç kızın iki bacağına platin takılırken, 2 aylık tedavi sürecinin ardından fizik tedavi sürecinin başlayacağı öğrenildi.

Plakası tespit edilen araç sürücüsü ile alakalı işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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