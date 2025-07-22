Gemlik\'te Motosiklet Kazası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, kaza yaptı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atamer ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GJE 872 plakalı motosikletin sürücüsü Serkan G., motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yere düşen motosiklet sürücüsü, kazanın şokunu yaşarken, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı sürücüyü Gemlik Devlet Hastanesine sevk etti. Sürücünün kolunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde hem olaya müdahale eden, hem de çevre güvenliğini alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, bir yandan da yoldan geçmekte olan ve kazayı gören meraklı vatandaşların yolu tıkamasına engel olmaya çalıştı. - BURSA