Gemlik'te silahlı saldırı: 2 kişi adliyeye sevk edildi

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Silahlı saldırıyla 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gün önce silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, 12 Eylül 2024 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumsaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, aralarında anlaşmazlık bulunan Süleyman Şahin ile A. A. ve H. E. Ş. tartışmaya başladı. Yaşanan arbede esnasında Süleyman Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet hastanesine kaldırılan Şahin, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Şahin hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan 2 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül'de Bursa'da yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.