Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. Olayın büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Yeni Mahalle'de gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış, bir inşaat firmasının yaptığı istinat duvarını sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yıktı. Çöken duvar 2 apartmana doğru yıkılırken binada yaşayan 2 kişi de yaralandı. Ayrıca sitenin otoparkında bulunan 2 araç da hasar gördü. Yaşanan olayın büyüklüğünü ise dron görüntüleri gözler önüne serdi.
Duvarın çökmesi ile birlikte vatandaş durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş gelişmeleri yakından takip ederken, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine geldi.
Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, "Geceden beri devam eden sağanak yağış sebebiyle bulunduğumuz bölgede istinat duvarı göçtü. 2 tane vatandaşımız hafif yaralı. Onları hastaneye intikal ettirdik. Bir kaç tane aracımız hasar gördü. Bunların alandan çekilmesini sağladık. Şimdi Çevre İl Müdürlüğü'müz ile konuştuk. Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'a durumları arz ettim. Onun emir ve komutası dahilinde işlerimizi yürütüyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'müzden teknik elemanlar gelecek. Hem istinat duvarının hem de apartmanın durumuyla ilgili bir inceleme yapacaklar. En kısa sürede oluşan zararı gidermek üzere vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmek üzere işlerimize başladık. En hızlı şekilde de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Gemlik'te Yağmur Sonucu İstinat Duvarı Çöktü: 2 Yaralı, 2 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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