Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu - Son Dakika
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Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu

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Esra Erol'da programına katılan 19 yaşındaki Kezban isimli kadın, kaynanası yüzünden 2 aylık evliliklerinin bittiğini söyledi. Farklı bir yerde yaşayan kaynanasının gecelerini evlerine gelerek yatak odasını dinlediğini belirten genç kadın, ''Kocam annesine özel şeylerimizi anlatıyordu. Bu yüzden kocamı terk ettim'' dedi.

30.12.2024 20:25  Güncelleme: 20:46
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Esra Erol'da programına katılan Kezban isimli 19 yaşındaki kadının itirafları canlı yayına damga vurdu. Kaynanası yüzünden 2 aylık evliliklerinin bittiğini söyleyen genç kadın, "2 aylık evliliğimi kaynanam yıktı. Eşim Ünal annesinin sözünden çıkmıyor. Kocamın hastalığını benden gizlediler." dedi.

"KAYNANAM GECE YATAK ODAMIZI DİNLİYORDU"

Ayrı evde yaşadıklarını fakat evlerinin yan yana olduğunu belirten Kezban, kaynanasının gece evine girip yatak odasını dinlediğini öne sürdü. Canlı yayına bağlanan kaynana Ergül ise iddiaları reddetti. Ergül, "Asla kabul etmiyorum. Hiçbir iş bilmiyor. Gelinim bulaşık yıkamayı bile bilmiyor. Oğlum şizofren hastası değil. Bir aydır çamaşır makinesini öğretemedim. Bir iş olduğunda gittim. Yemek yapmadı. Ben ona asla bir şey demedim." dedi. Gelininin evine gece girmediğini söyleyen Ergül, 19 Aralık'ta gezmeye diye gitti sonra telefon etti 'Ben gelmeyeceğim' diye. Biz de 'Tamam' dedik." ifadelerini kullandı.

Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu

"ÖZEL ŞEYLERİMİZİ ANNESİNE SÖYLEDİĞİ İÇİN TERK ETTİM"

Kezban ise "Kocamı terk ettim. Özel şeylerimizi annesine söylediği için terk ettim. 'Sen benimle birlikte olmuyorsun' dedi kaynanama söyledi. Kaynanam 'Sen benim oğluma eşlik yapamadın" diye konuştu. Kezban'ın eşi de "Eşim evi terk ettiği için üzgün değilim. Eşimi sevmiyorum soğuttu. Nenesi ve yemek yüzünden soğudum." dedi.

Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu

Esra Erol, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Osman Donmez:
    Ya kaldırın şu programları aile bakanlığı, RTÜK yeter artık bu ne iğrençlikler. 175 5 Yanıtla
    Apple User:
    Aile Bakanlığı değil mübarek Aile yıkma dağıtma rezil etme Bakanlığı sanki 6 0
  • Mehmet Yılmaz:
    kaldırın bu proğramları nerden buluyon bu tipleri hayret bi şey ya 112 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Doksanlı yılların yayın kuşağını çok özlüyorum. RTÜK kurulmamışken bile bu kadar ahlaksızlık yoktu. Televizyon dünyasının bu kadar kirleneceğini tahmin etmezdim. Sektörde bu paralar döndüğü sürece bu içerikleri bize izletmeye devam edecekler. Ceza ödemekten de çekinmiyorlar. Çünkü kazandıklarının yanında devede kulak. 87 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Programı Ender Gavatına yakışır 17 17 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu:
    A. A. S. oe 1 0
  • Serkan Yalçın:
    vay gavator siz siz olun aileden kaçın evlendiniz zman ne gelin tarafına yakın ne de ailenize yakın kaçın başka şehire 27 2 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Bizim millete baksan hepsi karşı bu tip programlara.Ama reytingler öyle demiyor.Rtük mütük hikaye iki gün izlenmesin,yapımcısı anında ipini çeker bu rezil programların. 25 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bu insanlar para katsiligi cikmiyorsa hicbirsey bilmiyorum olay olabilir kimse karsiliksiz tv ye cikip boyle herseyi anlatmaz 21 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    esra erol un programı, dedikoduları ve özel sırları canlı yayına taşıyan bir program. kısacası ulusal dedikodu programı. Dedikoduları ve aile içi tartışmaları canlı yayına getirerek para kazanan bir yapım. toplumu dejenere eden , hiç bir faydası olmayan program. 21 0 Yanıtla
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