Genç kıza çelme atan şüpheli, esnaftan dayağı yedi - Son Dakika
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Genç kıza çelme atan şüpheli, esnaftan dayağı yedi

İzmir'de bir kişi, genç kıza saldırdıktan sonra esnaf tarafından dövüldü. O anlar kamerada.

24.11.2024 18:43
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Yolda yürüyen genç kıza durduk yere tekme attı, esnaftan meydan dayağı yedi...O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'de bir kişi, alışveriş yapmak için çarşıda dolaşan genç kıza önce çelme taktı ardından küfürler ederek hakarette bulundu. Olayın ardından şüpheli, esnaftan meydan dayağı yerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Konak ilçesinde bulundan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen R.Z.(34), çarşıda yürürken karşısından gelen Hukuk Bölümü öğrencisi 17 yaşındaki H.M.T.'ye, yanından geçtiği esnada çelme taktı. Çelmenin ardından genç kız bir dükkana sığınırken, R.Z. ise genç kızı takip etmeye başladı. Daha sonra şüpheli R.Z., hakaret ve küfürler ederek genç kızın üzerine yürüdü. Olaya duyarsız kalmayan bir çevre esnafı ise R.Z.'nin yanına gidip önce uyarıda bulundu. Uyarıya karşılık şüpheli R.Z., esnafa tekme attı. Tekmenin ardından diğer esnafların da olaya müdahale etmesiyle şüpheli, meydan dayağı yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Üstüme düşeni yaptım"

Olay anında şüpheliye ilk müdahalede bulunan dönerci esnafı Kazım Akmeşe (32), "Dün köşede oturuyordum. Gözüm yola dalmıştı. Yoldan geçen bir kişi, kadının ayağına vurdu. Ben de özür dilemesini bekledim. Diğer tarafa gitti. Sonra kadın bir dükkana girdi, dışarı çıktı ve babasını aradı. Ben de 'kızın babası geldiğinde kavga olmasın' diye düşünerek şüpheliyi çektim. Ama adam hiç oralı olmadı. Bana küfürler etmeye başladı. Üstümü çekti ve üstüm yırtıldı. Daha sonra herkes olaya müdahil oldu. Ben de üstüme düşeni yaptım. O genç kız, benim annem ya da sevdiğim bir insanın kardeşi olabilirdi. İnsanlık görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım. Sonra polis ekipleri adamı alıp götürdü" açıklamalarında bulundu.

Bir diğer çevre esnafı İbrahim Güneş de şunları kaydetti:

Adam, bir kadının ayağına çelme taktı. Kadın durumdan rahatsız oldu. Fakat şüpheli, olay yerinden ayrılmadı. Adam alkollüydü, sarhoştu. Kadının peşini bırakmadı. Patronum olaya müdahale etti. Onu görünce biz de dayanamadık, adamı dövdük. Daha sonra zabıtalar, esnaflar araya girdi" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından şüpheli R.Z., polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç kıza çelme atan şüpheli, esnaftan dayağı yedi - Son Dakika

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