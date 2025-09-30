Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına

Mersin'in Erdemli ilçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki Yusuf Günar, ağır yaralı halde hastaneye götürülmek istenirken nişanlısının kullandığı aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Dağlı Mahallesi'nde bahçelerinde ceviz toplayan Yusuf Günar, metal çubuğun elektrik teline temas etmesiyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan Günar'ı hastaneye yetiştirmek için direksiyona geçen nişanlısı İkbal Yıldırım, annesiyle birlikte yola çıktı.

HASTANE YOLUNDA KAZA

Tabiye Mahallesi'nde önünde ilerleyen motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına, motosiklet ise bahçeye düştü. Kazada araçtaki ve motosikletteki 4 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Günar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MUTLULUKLARINDAN FOTOĞRAFLAR KALDI

Henüz 15 gün önce aile arasında nişanlanan Yusuf Günar ve İkbal Yıldırım'ın düğün planları yarım kaldı. Talihsiz genç, Erdemli'deki Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin mutlu günlerinden geriye sadece fotoğraflar kaldı.