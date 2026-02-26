Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı - Son Dakika
Son Dakika

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı
26.02.2026 13:44
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki genç arasında alacak-verecek meselesinden çıkan tartışma kana bulandı. Çıkan kavgada C.T.B. isimli şüpheli, 18 yaşındaki Oğuzhan Koç'u bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesi'nde C.T.B. ile Oğuzhan Koç (18) arasında alacak-verecek meselesinden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavgada C.T.B. yanında bulunan bıçakla Koç’u ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.18 yaşındaki Oğuzhan Koç’un hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli C.T.B.’nin güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Öte yandan; hayatını kaybeden Oğuzhan Koç’un cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Bakraç Mahalle Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı
