Gençler Kızılırmak Nehri'nde Kadını Kurtardı

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Kızılırmak nehrine düşen kadını gençler kurtardı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de köprüde yürürken ayağı kayan genç kadın Kızılırmak nehrine düştü. Kadını çevre bulunan gençler ırmağa atlayarak kurtardı.

Olay akşam saatlerinde Gülşehir İlçesi çalışanlar Mahallesi bulunan Kızılırmak köprüsü üzerine yaşandı. Akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan 37 yaşındaki Vesile K. bir köprü üzerinde yürürken bir anda dengesini kaybederek köprü bariyerlerinden ırmağa düştü.

Genç kadının ırmağa düştüğünü gören gençlerden birisi hemen ırmağa atlayarak kadını ırmak içinde bulunan küçük adacığa çıkartmayı başardı. Köprü üstünde kalan gençler de durumu 112'ye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk yardımı gençlerin yaptığı kadın daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.