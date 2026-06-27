Gercüş\'te Yangın Paniği

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yenice köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, köylülerin ana geçim kaynağı olan buğday tarlaları ile bağ ve bahçelere doğru ilerleyerek büyük paniğe yol açtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Gercüş Kaymakamlığı hızla harekete geçti. Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un talimatıyla, Gercüş Özel İdare Şantiye ekipleri adeta zamanla yarışarak tüm imkanlarıyla bölgeye seferber oldu.

Yangının ekili alanlara ve bağlara sıçramasını önlemek amacıyla özel idare ekipleri iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlatıldı. İş makineleri ve greyderlerle buğday tarlalarının etrafı hızla kazılarak koridorlar açıldı ve yangının önü kesildi. Ekiplerin profesyonel ve zamanında müdahalesi sayesinde alevler, köylülerin el emeği göz nuru olan buğday ve bağ alanlarına ulaşamadan kontrol altına alındı.

Yangının ekili arazilerine zarar vermeden söndürülmesinden büyük rahatlık duyan Yenice köyü halkı; başta süreci yakından takip ederek ekipleri yönlendiren Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'a ve sahada canla başla çalışan Gercüş Özel İdare ekiplerine teşekkürlerini iletti. - BATMAN