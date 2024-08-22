Gerede'deki Yangın Kontrol Altına Alındı Ama Yeniden Alevlendi - Son Dakika
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Gerede'deki Yangın Kontrol Altına Alındı Ama Yeniden Alevlendi

Gerede\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı Ama Yeniden Alevlendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan yangın, kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlendi. Demirciler köyünde yaşayan vatandaşlar tedirginliklerini dile getirdi.

22.08.2024 13:58
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Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen Demirciler köyündeki vatandaşlar, kontrol altına alınan yangının tekrardan alevlenmesiyle tedirgin olduklarını belirttiler. Köyde yaşayan Mavi Sarı, "Çok korktuk, gece arabada yatıyoruz" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Tedbir amacıyla 123 kişinin tahliye edildiği Demirler köyünde sıcaklar ve rüzgarın artmasıyla yeniden alevler göğe yükseldi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, bögeden tahliye edilen vatandaşlar da yangını uzaktan izledi. Tedirgin olduklarını ifade eden vatandaşlar, araçlarında kalarak geceyi geçirdiklerini belirttiler.

"Çok korktuk"

Demirler köyünde oturan Mavi Sarı, "Burada hiç büyük bir yangın görmedim. Çok korktuk. Kendi çocuğum gibi sevdiğim komşumun hayvanları vardı. Hayvanlar kayboldu. Yandılar mı, kaçtılar mı bilmiyorum. Onlara falan çok üzüldük. Yapacak bir şeyimiz yok. Gece araçta yattık" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gerede'deki Yangın Kontrol Altına Alındı Ama Yeniden Alevlendi - Son Dakika

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