Germencik\'te 20 Yıl Ceza Alan Hırsız Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre " Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. isimli şahıs Germencik ilçesi Reisköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN