Aydın'ın Germencik ilçesinde 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. " Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık "suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G isimli şahıs Germencik ilçesinde yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Germencik'te Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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