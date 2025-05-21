Germencik'te Otomobil Takla Attı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Germencik'te Otomobil Takla Attı

Germencik\'te Otomobil Takla Attı

Aydın Germencik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü O.Ç. yaralandı.

21.05.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobil şarampole girerken, araç sürücüsü O.Ç. yaralandı.

Kaza, Aydın'ın Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç(21) idaresindeki 81 DK 404 plakalı otomobil, Germencik istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole girdi. Araç sürücüsü O.Ç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılıp Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Germencik, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Germencik'te Otomobil Takla Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Bulgaristan 2026’da Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor 42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112’yi aramış Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

14:05
Çevre Bakanı Kurum’dan tapu müjdesi ’’Tapu almamış tek bir kişi kalmayacak’’
Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi! ''Tapu almamış tek bir kişi kalmayacak''
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:20
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
19:18
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
18:59
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
18:42
Odekta ve Helis’ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza
Odekta ve Helis'ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza
18:41
Süper Lig devlerine müjde: Lille’den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
18:38
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis’ten dijital yatırım hamlesi
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 14:38:50. #7.11#
SON DAKİKA: Germencik'te Otomobil Takla Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.