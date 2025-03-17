Germencik'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Germencik'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Germencik\'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Aydın'da üç aracın karıştığı kazada, yaralılardan Arif Çakır hastanede hayatını kaybetti.

17.03.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde üç aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişiden biri olan Arif Çakır doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- İzmir karayolu Ortaklar mevkiinde 16 Mart Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D. idaresindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile İzmir istikametine seyir halindeyken Ortakları ilçesi çıkışında karşı yönden gelen Arif Çakır idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. O esnada seyir halinde olan Çetin T. idaresindeki 09 AKR 108 plakalı araca da kaza yapan 35 AER 285 plakalı otomobil çarptı. Üç otomobilin karıştığı kazada sürücüler Muhammed D., Çetin T., Arif Çakır, araçlarda yolcu konumunda bulunan M.A.D, A.A, Ö.T, M.B.T ve F.T yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan sürücülerden Arif Çakır doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hastane hayatını kaybeden Çakır'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, Ortaklar, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Hukuk, Pazar, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Germencik'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi
Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin Açık açık ölümle tehdit ettiler Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin! Açık açık ölümle tehdit ettiler
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
TikTok’ta canlı yayın yaparken kamyonun altına girdiler TikTok'ta canlı yayın yaparken kamyonun altına girdiler
Hepsi de Premier Lig’den 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi Hepsi de Premier Lig'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi
Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi
Üniversite okumaya geldiği İstanbul’da gol krallığına oynuyor Üniversite okumaya geldiği İstanbul'da gol krallığına oynuyor
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü
Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

10:53 Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
18:57 Bir ilk olacak Beşiktaş’tan tarihe geçecek transfer hamlesi Bir ilk olacak! Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
18:42 Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
18:27 Karadeniz’de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı
18:25 Halk TV’den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu
18:23 2 saniyede kırmızı kart çıktı Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı 2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı
18:12 Karaman’da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı
18:05 Bu sezon bir ilki başardılar Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 mağlup etti Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
17:55 New York’ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler
17:27 Osimhen’in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı Osimhen'in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 12:26:00. #7.12#
SON DAKİKA: Germencik'te Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.