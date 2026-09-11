Geyve'de belediye müdürü ve ağabeyi ile mimar arasında kavga kamerada - Son Dakika
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Geyve'de belediye müdürü ve ağabeyi ile mimar arasında kavga kamerada

Geyve\'de belediye müdürü ve ağabeyi ile mimar arasında kavga kamerada
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ve haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Hafif yaralanan mimar, darp raporu alarak iki kardeşten şikayetçi oldu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir mimar ile Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve haritacı ağabeyi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Geyve Belediyesi yakınlarında bulunan bir işletmede meydana geldi. İddialara göre, Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ve haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mimar B.Ü.'nün, S.A. ve M.A. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan B.Ü., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından darp raporu alan mimar, S.A. ve M.A. hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Sokağın ortasında yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Şahısların konuştuğu anlar, mimar B.Ü.'nün masadan kalkıp uzaklaşmaya başlaması, ardından S.A. ve. M.A.'nın B.Ü'nün peşinden kalkması ve itişmelerin başlaması, ve kavganın hararetlendiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Kavga, Mimar, Geyve, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geyve'de belediye müdürü ve ağabeyi ile mimar arasında kavga kamerada - Son Dakika

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