Giresun Alucra'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Giresun Alucra'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Giresun'un Alucra ilçesinde, trafik lambası bulunmaması nedeniyle sürekli kazalara sebep olan Kemallı Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve kamyonet yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Yaralılar, olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri tarafından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

06.07.2024 21:46
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Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, daha önce trafik lambası bulunmaması nedeniyle sürekli kazalara sebep olan Kemallı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alucra ilçe giriş kavşağında Kemallı istikameti yönünde Serkan H. idaresindeki 34 DMS 20 plakalı otomobil Şiran istikametinden Şebinkarahisar istikametine gitmekte olan Nihat K. yönetimindeki 34 KLA 457 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Kazada 34 DMS 20 plakalı araç sürücüsü Nihat K. ile aynı araçta bulunan Gülizar K., Yavuz Mert K., Neslihan K. ve, Berk K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alucra Devlet hastanesine kaldırıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun Alucra'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Alucra'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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