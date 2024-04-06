Giresun\'da ağaç keserken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

İstanbul Sancaktepe'de Aile İçi Tartışma: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

İstanbul Sancaktepe'de yaşanan aile içi tartışmada bir kişi, silahla annesini ve ağabeyini öldürdü, babası ile kız kardeşini ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin kendisini de vurduğunu belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen yakınlar ve komşular büyük bir üzüntü yaşadı.