Giresun\'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

16.02.2026 23:43
Giresun'un Piraziz ilçesinde görev yapan trafik polisi Emrah Sevim, beylik tabancasıyla intihar etti. Polisin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, Sedat Peker'i etiketleyip, "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun" yazdığı görüldü.

Giresun'da Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2020 yılından beri trafik polisi olarak görev yapan Emrah Sevim, sabah saatlerinde evinde beylik tabancasıyla intihar etti.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sevim'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sevim'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Emrah Sevim'in emniyet teşkilatında örnek gösterilen bir personel olduğu ve herhangi bir kötü alışkanlığının bulunmadığı öğrenildi.

SON MESAJI SEDAT PEKER'E

Sevim'in intihar etmeden 1 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı dikkat çekti. Sedat Peker'i etiketleyen Sevim'in, "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun" yazdığı görüldü.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • tuanaay1409 tuanaay1409:
    yani bir polis memuru yaniiiii devlet görevlisi ,ama iyi ama kötü bir mafya liderinden destek istiyor . aslında burda çok şey anlatılmak istemiş . 89 8 Yanıtla
    Su19785507+ Su19785507+:
    haklısın arkadaşım. allah rahmet eylesin polisimize. 11 2
  • özkan çetin özkan çetin:
    geldiğimiz duruma bak , devletten herkes ümidi kesmiş 51 6 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK MAHMUT BAŞAK:
    Ah be kardeşim ya yapmasaydın daha iyi olurdu hem dünyanın hem ahiretini mahvet senin bakmadığın çocuğu başkası nasıl iyi bakar 52 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    adamı robin hood yaptılar 14 6 Yanıtla
  • er Can er Can:
    babası olarak sen destek olma başkasından medet un saçmalıkkkk 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
