Giresun'da Güvenlik ve Huzur Toplantısı - Son Dakika
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Giresun'da Güvenlik ve Huzur Toplantısı

Giresun\'da Güvenlik ve Huzur Toplantısı

Valilik, asayiş ve terörle mücadele konularında bilgilendirme yaptı; düzensiz göç ve uyuşturucu operasyonları açıklandı.

15.10.2024 17:26
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Giresun Valiliği tarafından 'Giresun'un Huzuru Bilgilendirme' Toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Özgür Özer ve İl Sahil Güvenlik Komutanı Yzb. Emre Meral basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Serdengeçti'nin sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda; asayiş, trafik, siber suçlar, terör, organize suçlar, yasaklı maddelerle mücadele gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Giresun'da 2 ayda 26 terör operasyon yapıldı

Giresun genelinde son iki ay içinde sürdürülen güvenlik hizmetlerinden bahseden Serdengeçti, terörle mücadele; başta FETÖ, PKK, radikal sol ve dini istismar eden örgütler olmak üzere terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele verdiklerini ifade ederek " Asayiş, trafik, siber suçlar, terör, organize suçlar, yasaklı maddelerle mücadele, tefecilik ve yasadışı kaçakçılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Huzur şehri Giresun'da terör örgütlerine, destekçilerine ve bağlantılı kişilere karşı tavizsiz bir mücadele yürütülüyor. Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilen 26 operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, FETÖ/PDY mensubu iki firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi" dedi.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önleme hususlarında da bilgiler veren Serdengeçti "Giresun'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı da etkin bir mücadele sürdürülüyor. İlde şu an 4 bin 427 düzenli göçmen bulunmakta. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 4 operasyonda 4 düzensiz göçmen yakalanırken, 49 düzensiz göçmen sevk edildi ve 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" bilgisini verdi.

Giresun'da 2 ayda 76 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Yasaklı madde ve uyuşturucuyla mücadele konularına da değinen Vali Serdengeçti "Uyuşturucu madde ile mücadele de öncelikler arasında. Ağustos ve Eylül döneminde toplam 76 operasyon gerçekleştirilerek, 70 şüpheli gözaltına alındı. 14 şüpheli tutuklanırken, 6 kişiye adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler arasında: 1430,7 gram esrar, 1679 gram skunk, 194 gram kokain, 656,9 gram bonzai, 169,4 gram metamfetamin, 895 adet ekstazi, 132 adet sentetik ecza,160 kök kenevir bulunmaktadır" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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