Giresun\'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü

Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güce ilçesine bağlı Gürağaç Köyü Şehit Muhammet Durmaz Mahallesi mevkiinde seyir halinde bulunan kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 62 yaşındaki Salim Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Salim Çam'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.