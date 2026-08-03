Giresun'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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Giresun'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü

Giresun\'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü
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Giresun'un Güce ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrilmesiyle meydana gelen kazada 62 yaşındaki Salim Çam hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi; Çam'ın cenazesi çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güce ilçesine bağlı Gürağaç Köyü Şehit Muhammet Durmaz Mahallesi mevkiinde seyir halinde bulunan kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 62 yaşındaki Salim Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Salim Çam'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, Giresun, Hastane, İtfaiye, AFAD, Güce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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