Giresun\'da kayıp ihbarı verilen 68 yaşındaki kadın dere kenarında ölü bulundu

Giresun'da kayıp ihbarı verilen 68 yaşındaki kadın dere kenarında ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Barça köyü mevkisinde Aksu Deresi kenarında hareketsiz halde bulunan 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine kayıp ihbarı verilen kadının kesin ölüm nedeni için inceleme başlatıldı.
Giresun'da Aksu Deresi kenarında hareketsiz halde bulunan 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Barça köyü mevkisinde meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz halde bir kadın gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı.
Hayatını kaybeden kişinin 68 yaşındaki Leman K. olduğu öğrenilirken, sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine hakkında kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi. Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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