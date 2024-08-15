Giresun'da kayıp kadının cesedi bulundu

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Giresun'da dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın toprağa verildi

GİRESUN - Giresun'un Duroğlu Beldesi Tekkeköy mahallesinde önceki gün kayıp ihbarı verilmesi üzerine Jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatılması üzerine dere yatağında dün cesedi bulunan 27 yaşındaki Sezen Sarısaray gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçtiğimiz pazartesi akşamından beri kendisinden haber alamayan yakınları tarafından 2 gün sonra dün sabah kayıp ihbarı verilen Sezen Sarısaray için Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılarak evinin 300 metre aşağısında dere yatağında dün kadavra köpekleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili B.K ve E.Ş. olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edilen Sezen Sarısaray'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlamak için bugün Giresun merkez Ortaköy Camiine getirildi. Cenaze namazına Sarısaray'ın ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarısaray, Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.