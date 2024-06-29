Giresun'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Giresun'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 15 Gözaltı

Giresun merkezli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve suç materyali ele geçirildi. 15 kişi gözaltına alındı.

29.06.2024 14:21
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Giresun merkezli silahlı suç örgütüne yönelik 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda silah ve çok sayıda suç materyali ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süredir merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren suç örgütüne karşı Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen operasyon hakkında bilgi verdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan baskınlarda silah, çeşitli doküman ele geçirildi, örgüt yöneticisi ve üyelerinden oluşan 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, K.A isimli şahsın kurucusu, U.A isimli şahsın yöneticisi olduğu "Aslanlar" adlı suç örgütünün muhtelif zaman dilimlerinde Giresun ili ve ilçe merkezlerinde örgütsel faaliyet kapsamında silahlı eylemlerde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, "Giresun il merkezinde 13, İstanbul ilinde 2, Antalya ilinde 1 ve Dereli ilçe merkezinde 2 olmak üzere toplam 18 ayrı adreste eş zamanlı arama ve yakalama faaliyeti icra edildi. Yapılan arama işlemleri neticesinde tabanca, senet ve çek gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında biri örgüt kurucusu, biri örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 15 şahsa şüpheli sıfatıyla adli işlemler yapılarak, cezaevinde bulunan dört şahıs dışındaki toplam 10 hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli sanık tamamlanan ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilerek Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 15 Gözaltı - Son Dakika
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