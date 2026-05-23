Giresun'da Zincirleme Kaza: 5 Ölü

23.05.2026 10:17
Giresun'da çekicinin çarpmasıyla 5 aile üyesi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Giresun'da tırın iki otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARI BİÇTİ

Edinilen bilgilere göre, gece saat 01.45 sıralarında Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan M.U. yönetimindeki 55 K 4065 plakalı çekici, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen Ali Yıldız (45) 34 PM 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PN 09 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan sürücü Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobile çarptı.

BİR AİLE YOK OLDU

4 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan aynı aileden Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7) Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti, Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı. Kazaya neden olan çekici sürücüsü M.U. (59) da kazada ağır yaralanırken, Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) Giresun'ndaki hastanelerde tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise kazanan yaşandığı kavşağı gören bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın hiç yavaşlamadığı ve otomobilleri önüne katarak başka bir tır ile çarpıştığı görüldü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Giresun, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
