Girne'de Batan Gemide Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinde can kaybı arttı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kazada yaşanan can kaybının 8'e yükseldiğini, 17 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Arıklı, batan geminin 514 metre derinlikte deniz tabanına oturduğunu ifade etti.

Arıklı, bu derinlikte arama yapılması için Türkiye'den tam donanımlı gemi ile dalgıçların birkaç saat içinde bölgeye ulaşacağını söyledi. Bakan ayrıca, sosyal medyada dezenformasyon kaynaklı haberlere de itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Arıklı, bugün batan geminin daha iki ay önce "Akdeniz" tersanesinde "Türk Loydu" adlı güvenilir bir şirketin denetiminden geçtiğine dikkat çekti. Arıklı, geminin çok kısa sürede su almaya başladığını ve battığını belirtirken, gemini neden battığının anlaşılması için sefer veri kaydedicisine ulaşılması gerektiğini söyledi.