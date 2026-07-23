Ogm genel müdürü karacabey: "fethiye yangını kontrol altında, yaklaşık 200 hektar ormanlık alan etkilendi"

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde başlayıp İnlice Mahallesi'ne dayanan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ekiplerin önceliğinin vatandaşların can güvenliği ve yerleşim alanlarını korumak olduğunu belirterek, gece boyunca süren yoğun mücadelenin ardından yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yaklaşık 20 saat süren zorlu mücadelede 200 hektar ormanlık alan yangından etkilenirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük teselli oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının Gökçeovacık mevkiinde saat 13.14'te başladığını belirterek, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin sadece 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Yangının çıktığı saatlerde bölgede sıcaklığın yüksek, nem oranının ise yalnızca yüzde 13 olduğunu belirten Karacabey, saatte 30 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın alevlerin kısa sürede büyümesine neden olduğunu ifade etti.

Yangına ilk etapta; 19 hava aracı, 108 kara ekibi, yaklaşık 600 personel sevk edildi. Orman ekiplerinin yanı sıra Muğla Valiliği koordinasyonunda belediyeler, DSİ, Karayolları, kamu kurumları ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Öncelik İnlice'deki yerleşim alanları oldu

Karacabey, yangının ilk andan itibaren İnlice Mahallesi'ndeki evleri ve turistik tesisleri tehdit ettiğini belirterek tüm ekiplerin önceliği yerleşim alanlarını korumaya verdiğini söyledi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde yangının mahalle içine ulaşmasının önüne geçildiğini belirten Karacabey, daha sonra hem havadan hem de karadan yürütülen çalışmalarla alevlerin doğu ve batı yönünde ilerleyişinin durdurulduğunu kaydetti. Yangının ilerleyişi gece saat 23.00 sıralarında durdurulurken, sabah saat 06.00 itibarıyla tamamen kontrol altına alındı.

200 hektar orman etkilendi

Yangının bilançosunu da paylaşan Karacabey, ilk belirlemelere göre yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Orman dışında bulunan yaklaşık 110 hektarlık alanda da yangının etkili olduğunu belirten Karacabey, bu bölgelerde önemli bir hasarın oluşmadığını ifade etti.

Yangında çok sayıda yabani canlının da zarar gördüğünü belirten Karacabey, buna rağmen hiçbir vatandaşın ve görevli personelin hayatını kaybetmemesinin en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Yangının büyüme potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Karacabey, uygun müdahale yapılmaması halinde binlerce hektarlık orman alanının ve birçok yerleşim yerinin tehdit altına girebileceğini söyledi. Başarılı koordinasyon sayesinde yangının orman içerisinde durdurulduğunu belirten Karacabey, tüm kamu kurumlarına, belediyelere, gönüllülere ve gece gündüz çalışan orman personeline teşekkür etti.

"Yanan alanlar imara açılmayacak"

Yangın sonrası kamuoyunda oluşan "Yanan alanlar imara açılacak" yönündeki iddialara da açıklık getiren Karacabey, Anayasa'nın 169. maddesini hatırlatarak, "Yanan bir metrekare orman alanı dahi başka bir amaçla kullanılamaz. Bu alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır" dedi.

Karacabey, geçtiğimiz hafta Milas'ta yanan alanlarda olduğu gibi İnlice'de zarar gören ormanlık bölgelerin de yeniden fidanlarla buluşturulacağını söyledi.

İnlice ve geçtiğimiz hafta Milas'ta çıkan orman yangınlarının çıkış nedenlerinin henüz netleşmediğini belirten Karacabey, kolluk kuvvetlerinin soruşturmasının sürdüğünü açıkladı. Ancak uzun yılların verilerine göre Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 90'dan fazlasının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Karacabey, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Karacabey, özellikle yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu günlerde en küçük kıvılcımın bile büyük felaketlere yol açabileceğini belirterek, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması, kaynak ve benzeri kıvılcım oluşturabilecek çalışmaların dikkatli yapılması, Yangın bölgelerine görevli ve eğitimli gönüllüler dışında kimsenin gitmemesi, sosyal medyada yapılan yetkisiz yardım çağrılarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara seslenen Bekir Karacabey, orman yangınlarının önlenmesinin herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Yangın çıktığında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ancak en önemli görevimiz yangının hiç çıkmamasını sağlamak. Biraz daha dikkat ederek, en küçük kıvılcımın bile büyük felaketlere dönüşmesini önleyebiliriz" diye konuştu.