Göçükte 1 ölü 1 yaralının olduğu Zonguldak'ta metruk bina kendiliğinden yıkıldı - Son Dakika
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Göçükte 1 ölü 1 yaralının olduğu Zonguldak'ta metruk bina kendiliğinden yıkıldı

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Göçükte 1 ölü 1 yaralının olduğu Zonguldak\'ta metruk bina kendiliğinden yıkıldı
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Göçükte 1 ölü 1 yaralının olduğu Zonguldak\'ta metruk bina kendiliğinden yıkıldı
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Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 21 Ekim'deki göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; aynı bölgede metruk iki katlı bina bu sabah kendiliğinden yıkıldı. Bina diğer binaya zarar vermedi, bölgede 7 bina tedbir için boşaltılmıştı ve ekiplerin incelemesi sürüyor.

Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı göçük olayının yaşandığı bölgede istinat duvarının ardından metruk haldeki iki katlı bina da kendiliğinden yıkıldı. Yıkılma anı ise amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde geçen 21 Ekim günü bir inşaat alanında istinat duvarının üst tarafında bulunan 3 katlı bina yıkılmış; olayda bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı.

Bölgede 7 bina tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Bölgedeki zemin hareketliliği sebebiyle toprağın baskıladığı istinat duvarının iki bölümü de farklı tarihlerde yıkılmış, kullanılmayan iki katlı binanın temeli açığa çıkmıştı.

Ekiplerin bekleyişinin ardından bina da bu sabah saatlerinde kendiliğinden yıkıldı. AFAD, zabıta ve polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken Zonguldak Belediye Başkanvekili Adil Bahadır da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yıkılma anı saniye saniye amatör kameraya yansıyan olayın ardından bölgede çalışmaların başlayacağına dikkat çeken Bahadır, "Hepimize geçmiş olsun. Olduğu yere yıkıldı, diğer binaya zarar vermedi. Bundan sonra takip edeceğiz AFAD ile birlikte. Bütün ekip arkadaşlarımız zaten buradaydı. Gece biz de gelip incelemiştik. Yağmur şiddetli yağıyordu. Kazasız belasız çok şükür atlattık. Gerekli önlemleri alıyoruz. Zaten arkadaşlar çalışmalara başlıyor. Hafta başı da çalışmalarımızı yaptıktan sonra yolu da trafiğe açacağız" şeklinde konuştu.

Heyelanın meydana geldiği alanın etrafını koruma duvarlarıyla çevreleyeceklerini anlatan Bahadır, "Herhangi bir heyelan olduğu zaman eve zarar vermemesi açısından böyle bir çalışma olacak. Heyelana şu anda herhangi bir müdahale yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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