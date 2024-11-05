Gofret Kutularında 26 Bin Paket Sigara Yakalandı - Son Dakika
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Gofret Kutularında 26 Bin Paket Sigara Yakalandı

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Edirne'den Hollanda'ya giden tırda gofret kutularında gizlenmiş 26 bin 960 paket sigara ele geçirildi.

05.11.2024 10:03
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Gofret kutularından sigara çıktı: 26 bin 960 paket sigara yakalandı

EDİRNE - Türkiye'den aldığı yükü Hollanda'ya götürmek üzere yola çıkan tırda gofret kutularında gizlenmiş 26 bin 960 paket sigara yakalandı.

Türkiye'den Hollanda'ya gitmek üzere Edirne Kapıkule sınır kapısından önceki gece çıkış yapan tır, Bulgaristan Kaptan Andrevo gümrük görevlileri tarafından saat saat 04.33'te durduruldu. Türk vatandaşı tır sürücüsü, Türkiye'den Hollanda'ya nakledilen yükünde gıda maddeleri ve gofretlere ait belgeleri gümrük memurlarına ibraz etti.

Dışı gofret kutusu içinden sigara paketleri çıktı

"Risk analizi" yöntemine göre araç, kargo alanında alışılmadık yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde kartonlardan bazılarının beyan edilen ürünler yerine sigara ile doldurulduğu tespit edildi. Paketler açıldığında Türkiye vergi etiketli 26 bin 960 paket sigara ele geçirildi.

Gofret paketinde sigara kaçakçılığıyla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, Hollanda, 3-sayfa, Ekonomi, Edirne, Hukuk, Son Dakika

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