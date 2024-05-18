Gökçeada açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren 29 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren ve yardım talebinde bulunan 15'i çocuk 29 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesi açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle ahşap tekneleri su alarak batma tehlikesi geçiren ve yardım talebinde bulunan kaçak göçmenlerin ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-66' ve Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-913' tarafından ahşap tekne içinde 15'i çocuk toplam 29 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE