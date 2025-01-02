Gökhan Tombak Cinayeti Davasında Karar Çıkmadı

3.Sayfa

Burdur'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının 7'nci duruşmasında da karar çıkmadı.

Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde 1 Aralık 2022'de yaşanan olayda, Gökhan Tombak, kimliği belirsiz kişilerce tüfek ile öldürülmüştü. Jandarmanın yaptığı incelemeler sonucu gözaltına alınan Hasan U. (56) ve Emrah T. çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli, delil yetersizliğinden tahliye edilmişti. Olayla ilgili süren davanın 7'nci duruşması bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan U., Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22) ile maktul Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, annesi Fatiha Tombak, kardeşi Bülent Tombak, oğlu Kemal Tombak ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Mehmet Ç. olaya ilişkin hiçbir görgü ve tanıklığının bulunmadığını belirterek, "Gökhan Tombak ile o köye bıçkı, hızar işleri için gittiğimde kendisi köy azası olduğu için tanışıklığım oldu. En son olaydan yaklaşık 4-5 ay önce onunla telefonla görüşmüştüm ve buluşup evinde yemek yemiştik. Kendisinin herhangi bir düşmanı olup olmadığını veya tehdit alıp almadığını duymadım. Neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü bilmiyorum. Gökhan Tombak ile herhangi bir define işi hakkında bir ilişkim olmadı. Yalnızca olaydan 1 yıl kadar önce Antalya Emniyeti İstihbarat birimleri tarafından arandım. Bana Gökhan Tombak ve Hasan U.'nun ellerinde lahit olduğunu bu konuyu araştırmamı istediler. Ben de bu konuyu sormak için Gökhan'ı aradım ve bakkalın önünde buluştum. Orada kendisine sorduğumda öyle bir şeyin olmadığını söyledi. Ben de polisleri arayarak bu şekilde ilettim. Gökhan ile Hasan arasında bir husumet olduğuna dair bir bilgim yok. Ben daha önceden Hasan U. ile birlikte tarihi eser kaçakçılığından yargılandım ceza aldım ama cezam kesinleşmedi. Yargılandığım davada Gökhan Tombak lehine veya aleyhine herhangi bir beyanda bulunmadım" dedi. Mütalaasını açıklayan iddia makamı tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamı ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi talep etti. Duruşmada söz verilen Gökhan Tombak'ın ailesi ve avukatları bir an önce yargılanma ile ilgili kararın verilmesini, duruşmaya katılmayan diğer sanıkların zorla getirilmesini ve tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmaları talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise savunmalarında davanın uzun zamandır devam ettiğini ve herhangi bir delil bulunmamasından dolayı müvekkillerinin adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanıklar ise mahkeme heyetinden beraatlarını istedi.

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıkların haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devamına, başka tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURDUR